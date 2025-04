La Regione investe sullo sport | in arrivo 100milioni di euro

investe sullo sport: al via un bando di 100milioni di euro per la ristrutturazione degli impianti sportivi. È stato presentato ieri, mercoledì 9 aprile, nella sede della Provincia di Monza il "Bando Impianti 2025 – Strumenti sport e Giovani sui Territori". A illustrare il progetto. Monzatoday.it - La Regione investe sullo sport: in arrivo 100milioni di euro Leggi su Monzatoday.it Il Pirellone: al via un bando didiper la ristrutturazione degli impiantiivi. È stato presentato ieri, mercoledì 9 aprile, nella sede della Provincia di Monza il "Bando Impianti 2025 – Strumentie Giovani sui Territori". A illustrare il progetto.

La Regione investe sullo sport: in arrivo 100milioni di euro. Giorgetti: 'Le società sportive svolgono un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi'. Regione Lombardia investe nei grandi eventi dello sport. Roma, sport per tutti i giovani residenti nel Lazio con un buono da 500 euro in arrivo dalla Regione: come fun. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa. Sport Valley, ecco il nuovo Piano triennale: 21 milioni di euro per progetti, impianti, eventi internazionali e regionali. Ne parlano su altre fonti

Roma, sport per tutti i giovani residenti nel Lazio con un buono da 500 euro in arrivo dalla Regione: come funziona - Sport per tutti i giovani residenti nel Lazio con un buono da 500 euro in arrivo dalla Regione Questo ... «Siamo orgogliosi di fare squadra con la Regione che investe una somma cospicua e ... (ilmessaggero.it)

Vela, motonautica e sport d’acqua: Regione Lombardia investe in tre progetti - Regione Lombardia investe nella valorizzazione e promozione degli sport d’acqua con un sostegno concreto a tre importanti progetti proposti dal Comitato regionale motonautica, Federazione ... (resegoneonline.it)