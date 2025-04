Dazi le Borse europee volano dopo il dietrofront di Trump | Milano al +7% La Cina | Trattiamo ma siamo pronti a tutto

Leggi su Open.online

Non propriozero, ma se non altro una netta frenata sulla politica tariffaria quella del presidente americano Donald, che ha posticipato di 90 giorni l’entrata in vigore deireciproci. Un segnale di possibile stabilizzazione economica che è stato accolto con favore prima dalleamericane e asiatiche, con il Giappone che ha chiuso con il secondo maggiore rialzo giornaliero di sempre al +9%. E che, come ampiamente prevedibile, si è trasto in Europa per la riapertura delle. In poche ore dal profondo rosso il Vecchio Continente è stato travolto da un’ondata verde: Francoforte al +7,5%,al +7%, Parigi in risalita del +6,2% e Londra del +4,7%. Cifre che marcano il maggiore rialzo delle piazzedal Covid.La soddisfazione dell’Ue, von der Leyen: «di? Passo importante»Il segnale dalla Casa Bianca è evidente ed è arrivato – se sia un caso o no non è dato saperlo – poche orel’annuncio dell’Unione europea di contro-al 25%.