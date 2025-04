Cent' anni fa nasceva Giuliana Saladino | una giornata di riflessione per rileggere la sua vita quotidiana

Giuliana Saladino, a Cento anni dalla sua nascita, è obiettivo del convegno che si svolgerà lunedì 14 aprile a partire dalle 10 all’istituto comprensivo Giuliana Saladino (via Barisano da Trani, 7) e che continuerà alle 16 all’istituto Gramsci Siciliano ai Cantieri. Palermotoday.it - Cent'anni fa nasceva Giuliana Saladino: una giornata di riflessione per rileggere la sua vita quotidiana Leggi su Palermotoday.it Fare memoria dell'impegno di, adalla sua nascita, è obiettivo del convegno che si svolgerà lunedì 14 aprile a partire dalle 10 all’istituto comprensivo(via Barisano da Trani, 7) e che continuerà alle 16 all’istituto Gramsci Siciliano ai Cantieri.

Cent'anni fa nasceva Giuliana Saladino: una giornata di riflessione per rileggere la sua vita quotidiana.

