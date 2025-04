Andor per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian | Senza Baby Yoda Andor non ci sarebbe

showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha spiegato quanto The Mandalorian sia stato importante per il successo della serie di Star Wars, spiegando anche come abbia ben collegato il suo prequel, Rogue One: A Star Wars Story. Andor, lo spin-off di Rogue One, è stato sin dall'inizio un oggetto anomalo nel panorama galattico di Star Wars. Più vicino a un thriller politico che a una space opera tradizionale, la serie firmata da Tony Gilroy ha scelto di raccontare la ribellione partendo dai volti e non dagli effetti speciali, con un ritmo dilatato e un'impostazione narrativa adulta, quasi teatrale. Eppure, proprio per questo suo taglio così audace e fuori dai binari, Andor ha potuto esistere solo grazie a chi aveva già spianato il terreno, come The Mandalorian e i suoi protagonisti. Lo ha ammesso lo stesso Gilroy. Movieplayer.it - Andor, per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian: "Senza Baby Yoda, Andor non ci sarebbe" Leggi su Movieplayer.it Lorunner di, ha spiegato quanto Thesia stato importante per ildella serie di Star Wars, spiegando anche come abbia ben collegato il suo prequel, Rogue One: A Star Wars Story., lo spin-off di Rogue One, è stato sin dall'inizio un oggetto anomalo nel panorama galattico di Star Wars. Più vicino a un thriller politico che a una space opera tradizionale, la serie firmata daha scelto di raccontare la ribellione partendo dai volti e non dagli effetti speciali, con un ritmo dilatato e un'impostazione narrativa adulta, quasi teatrale. Eppure, proprio per questo suo taglio così audace e fuori dai binari,ha potuto esistere solo grazie a chi aveva già spianato il terreno, come Thee i suoi protagonisti. Lo ha ammesso lo stesso

Andor, per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian: "Senza Baby Yoda, Andor non ci sarebbe". Andor non esisterebbe senza The Mandalorian: l'ammissione dell'autore. Andor: 3 stagioni cancellate per "disperazione". Cosa è successo. Andor: Tony Gilroy vorrebbe esplorare nuovi generi in Star Wars. Andor, Tony Gilroy: "È la cosa più importante che abbia fatto". "Andor il Gesù di Guerre Stellari". Le dichiarazioni di Tony Gilroy. Ne parlano su altre fonti

Andor, per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian: "Senza Baby Yoda, Andor non ci sarebbe" - Andor, lo spin-off di Rogue One, è stato sin dall'inizio un oggetto anomalo nel panorama galattico di Star Wars. Più vicino a un thriller politico che a una space opera tradizionale, la serie firmata ... (msn.com)

Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor” - Andor non è una tipica serie TV di Star Wars. Certo, è certamente il prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ma è probabilmente ... (cinefilos.it)

Andor non esisterebbe senza The Mandalorian: l'ammissione dell'autore - Il creatore della serie ha parlato di come The Mandalorian abbia avuto incredibile influenza sulla creazione della serie di Andor ... (serial.everyeye.it)