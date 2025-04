Quarto accoltellato 14enne | denunciati due minorenni

14enne è stato aggredito e accoltellato ieri sera a Quarto, in provincia di Napoli, per motivi ancora da chiarire. Sono stati identificati e denunciati un 16enne ed un 14enne per il ragazzino aggredito e accoltellato ieri sera a Quarto, in provincia di Napoli. Per motivi ancora da chiarire, i due minori avrebbero colpito il . 2anews.it - Quarto, accoltellato 14enne: denunciati due minorenni Leggi su 2anews.it Ilè stato aggredito eieri sera a, in provincia di Napoli, per motivi ancora da chiarire. Sono stati identificati eun 16enne ed unper il ragazzino aggredito eieri sera a, in provincia di Napoli. Per motivi ancora da chiarire, i due minori avrebbero colpito il .

Quarto, 14enne accoltellato: denunciati e identificati due minori. Quattordicenne accoltellato a una gamba: indagati due giovanissimi. Ragazzini accoltellano 14enne: denunciati due minorenni. Napoli, minorenne accoltellato ieri sera a Quarto: denunciati due coetanei per aggressione. Quattordicenne accoltellato a Quarto, denunciati due minorenni. Quattordicenne accoltellato in strada a Quarto, identificati e denunciati due coetanei. Ne parlano su altre fonti

Quarto, 14enne accoltellato: denunciati e identificati due minori - Sono stati identificati e denunciati un 16enne ed un 14enne per il ragazzino aggredito e accoltellato ieri sera a Quarto, in provincia di Napoli. Per motivi ancora da chiarire, i due ... (ilmattino.it)

14enne accoltellato, denunciati due minorenni - Sono stati identificati e denunciati un 16enne ed un 14enne per il ragazzino aggredito e accoltellato ieri sera a Quarto, in provincia di Napoli. (ANSA) ... (ansa.it)

14enne accoltellato a Quarto, denunciati gli aggressori. Hanno 14 e 16 anni - Ancora da chiarire cosa ha scatenato la violenza. La vittima è stata ferita alla gamba destra, poi, portata in ospedale a Pozzuoli dal padre ... (rainews.it)