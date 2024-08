Questa estate la mia lettura preferita sono stati i post Instagram di un designer

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) In uno degli ultimi episodi di The Book Review, il podcast del New York Times dedicato all’editoria, l’host Gilbert Cruz aveva raccontato di usare i mesi estivi per leggere tutti quei libri particolarmente lunghi. In effetti è così, soprattutto quando nello striminzito periodo di riposo, mentre ci si allontana dalle incandescenti strade cittadine per cercare solitamente un po’ di pace, si mettono in valigia tutti quei libri giudicati troppo impegnativi per essere letti durante il resto dell’anno. L’ho fatto anche io, portandomi dietro i libri su cui riponevo grandi aspettative e che sirivelati un’ottima compagnia estiva. Lapiù interessante però non è arrivata dalla carta stampata e nemmeno da un Kindle, ma dall’accountdi Stefano Pilati.