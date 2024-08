Serie B | il Pisa batte il Palermo davanti ai 9mila dell’Arena la Carrarese cade nel finale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 25 agosto 2024)– Prima gioia da tre punti per ildi Inzaghi, che coincide con l’esordio fra le mura amicheGaribaldi.a quasispettatori i nerazzurri mettono in campo una prestazione maiuscola, lasciando agli avversari solo le briciole. Il vantaggio arriva su una deviazione sfortunata di Nedelcearu su cross teso di Leris, poi i locali legittimano il vantaggio con una netta supremazia e con una traversa piena colta da Caracciolo. Sull’altro fronte il solo Di Francesco prova a mettere paura a Semper. Nella ripresa non cambia registro ma prima del raddoppio Semper deve dire no al tiro a botta sicura di Brunori. 2-0 in contropiede con un’azione sull’asse Tramoni – Nicholas Bonfanti che non dà scampo a Desplanches.in carrozza per i nerazzurri che si portano a quattro punti in classifica.