F1 Lando Norris | Sensazione bellissima macchina impeccabile Sentivo che potevo spingere

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo Miami, Zandvoort.ha vinto con ampio margine il GP d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, mettendo la ciliegina sulla torta a un weekend di alto profilo, impreziosito anche dalla pole position. Il pilota della McLaren ha dominato la gara in lungo e in largo, concedendosi il lusso di rifilare ben +22.896 al primo inseguitore, il padrone di casa Max Verstappen, secondo davanti a Charles Leclerc dopo aver subito il sorpasso del rivale al diciottesimo giro. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto. “È stato bellissimo – ha detto– Anche stavolta non è stata una gara perfetta, a causa soprattutto del primo giro, ma poi è stato fantastico. Il passo era buono, avevo un grande feeling grazie ad una. Dopo che sono riuscito a superare Max è andato tutto per il meglio“.