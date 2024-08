Attesa di 5 anni per il pensionamento | la proposta CNEL spaventa gli italiani

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 25 agosto 2024) I lavoratori chiedono forme dianticipato flessibili e lapropone di restare al lavoro cinquepiù del previsto. Le richieste deglisembrerebbero non essere ascoltate. Sappiamo che anche quest’anno la Riforma delle Pensioni non arriverà – almeno non come vorrebbero i lavoratori – ma da qui ad ipotizzare un ritardo neldi cinquesembra impossibile. Laè spiazzante. In pensione cinquepiù tardi, cosa sta succedendo (Informazioneoggi.it)Il sistema previdenziale italiano è pronto a cambiare. La Riforma delle Pensioni, però, se dovesse arrivare difficilmente potrà essere dalla parte dei lavoratori. Naturalmente siamo ancora nel campo delle ipotesi, qualsiasi tipo di certezza si avrà solamente con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2025.