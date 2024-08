Francia funerali Alain Delon oggi a Douchy

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 ago. (askanews) – Idisaranno celebrati questo sabato a, in. L’attore sarà sepolto intorno alle 17 a, alla presenza dei suoi tre figli e di una quarantina di ospiti. A quattro giorni dalla morte di, lasi prepara a dire addio a una delle sue icone del cinema. Attesissimo, il funerale dell’attore si terrà dove ha vissuto per quasi mezzo secolo. Secondo il desiderio dell’attore, che non ha voluto un tributo nazionale o una cerimonia politica in suo onore, sarà sepolto intorno alle 17 insieme ai suoi 35 cani in una cappella che lui stesso ha costruito una ventina di anni fa vicino a casa sua. Monsignor Di Falco celebrerà i. Mons. Di Falco, da sempre una delle figure più mediatiche della Chiesa di, ha precisato di rispettare la volontà dell’attore morto all’età di 88 anni.