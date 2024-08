Ciclismo Campagnolo e Toselli primi assoluti su Monte Morello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)(Firenze), 24 agosto 2024 - Sono stati in quattro a salire sul gradino più alto del podio nella cronoscalata da Settimello di Calenzano avalevole per il Trofeo Paolo e Carla Baicchi con in palio i due titoli toscani 2024 per allievi e juniores. I vincitoridella manifestazione sono risultati il forte Lorenzodel Borgo Molino Vigna Fiorita all’ottavo successo stagionale e lo juniores Ivandella Vangi Il Pirata Sama Ricambi, al bis stagionale e ricordiamo già campione italiano allievi. Sul podio per essere risultati itoscani, e quindi vincitori dei titoli crono in montagna con maglie consegnate dal presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti e dal vice presidente vicario Mauro Renzoni, l’allievo Luciano Gaggioli del Team Valdinievole e Davide Bufalini juniores del Casano.