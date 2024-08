Truffe telefoniche a Pedrengo il sindaco | Fate attenzione e denunciate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024). “e, nel caso,”. Così Simona D’Alba,di, invita i cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine qualora ricevessero telefonate sospette, perché potrebbe trattarsi di. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di, la prima cittadina scrive: “I carabinieri e la polizia locale hanno ricevuto in data odierna (nella giornata di ieri, giovedì 22 agosto, ndr) varie denunce di cittadini dicontattati telefonicamente per la truffa del parente che ha subito un incidente e che necessita di denaro per tutela legale o medica. Diffidate da qualsiasi contatto di questo genere e segnalate alle forze dell’ordine. Di solito i delinquenti si rivolgono a persone anziane che vivono da sole. Avvisate i vostri cari. Il comando di polizia locale resta a disposizione”.