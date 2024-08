Milano ha ancora la stessa energia ma aprono troppi locali Intervista allo chef Andrea Berton

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Era il dicembre 2013 quando in un quartiere in via di trasformazione, le Varesine, apriva, il ristorante in cui lofriulano allievo di Gualtiero Marchesi (lui davvero) metteva il nome, l’altezza e la faccia. Dieci anni (abbondanti) dicontemporanea per unoche aveva già conquistato la città alla guida della cucina di Trussardi alla Scala (due stelle dal 2009 al 2012) ma che aprendo in via Mike Bongiorno si prendeva il rischio di farsi crescere attorno la città dei grattacieli.con la sua brigata, che cos’era il quartiere di Porta Nuova quando lei apriva, dieci anni fa? Era un work in progress, un quartiere che era solo al 60 per cento di quello che è diventato. E’ stata una sfida, all’inizio ero solo, poi sono arrivati altri, altri ristoranti”. Ce ne sarà voluta di visionePossiamo chiamarla visione. Io la chiamo scelta.