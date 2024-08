M – il figlio del secolo il poster della serie su Mussolini che sarà presentato a Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sky, Fremantle e Pathé hanno diffuso, venerdì 23 agosto, il primo teaserufficiale di M. Ildeltratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati dedicato all’ascesa al potere di Benito, qui interpretato da Luca Marinelli; contestualmente è stato annunciato che la, in arrivo in esclusiva su Sky e NOW, verrà proiettata integralmente in anteprima al Festival di. La, di cui a fine luglio è uscito il primo trailer, coprirà dunque gli eventi nel primo romanzotrilogia dedicata dallo scrittore veneto al dittatore, dalla nascita dei Fasci di combattimento nel 1919, all’assunzione effettiva del potere nel 1925, dopo l’omicidio Matteotti.