Ius scholae Tajani | Essere italiani non è legato a cose di 7 generazioni

(Di venerdì 23 agosto 2024) RIMINI – “italiano,europeo edpatriota non e’a sette, ma a quello che sei tu”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, intervenendo al Meeting di Rimini. “Non sono ne’ un pericoloso sovversivo ne’ un estremista di sinistra, ma dico che bisogna guardare alla realta’ per quella che e’. Io insisto sulla formazione, sull’identita’, sulla cultura, perche’ se tu accetti dieuropeo nella sostanza, sei italiano ed europeo non perche’ hai la pelle bianca, gialla, rossa o verde, ma perche’ dentro di te hai quelle convinzioni, perche’ vivi quei valori”, ha poi affermato. L'articolo Ius: “non èdi 7” L'Opinionista.