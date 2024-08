Ecco il mega traffico del controesodo | previsti tre giorni di bollino rosso nero per l’Alto Adriatico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2023 – Si annuncia un nuovo weekend di passione per chi viaggia a causa del contro esodo di fine agosto. In generale, la circolazione dei veicoli è stimata in aumento, soprattutto in direzione Nord, con picchi diin prossimità dei centri urbani. La situazione sarà peggiore domenica 25 agosto nel pomeriggio/sera, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Per evitare i Tir il consiglio è di mettersi in viaggio nelle ore di divieto ai mezzi pesanti, e cioè dalle 8 alle 16 di sabato 24 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 25. Le previsioni trafffico Le previsioni(Viabilità Italia) segnalanosulle principali arterie stradali per il rientro dalle vacanze a partire dal pomeriggio di oggi, 23 agosto e fino alle serata di domenica 25 agosto.