LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | Luna Rossa sfida subito Team New Zealand

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata di regatedell’Cup. Aè tutto pronto per assistere allo spettacolo tra le cinque imbarcazioni Challenge ed il detentore EmiratesNew Zeland. A differenza di Jeddah e Vilanova i La Geltrù le regate si svolgeranno soltanto con la formula del match race e non vi saranno dunque regate di flotta. Si partiràforte con il duello traNew Zeland. Regata che seguirà quella di apertura tra gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing ed i francesi di Orient Express Racing. Gli italiani torneranno in acqua sul finire di giornata perre i transalpini nell’ultima regata del day 1.