Nessuno peggio di noi | Italia ultima in Ue per neo-diplomati e neo-laureati che lavorano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ri in Ue. L’fa registrare il tasso più basso per numero di neo-e neo-occupati. L’Eurostat rileva che sono circa l’83,5% i nuovieuropei che hanno già un’occupazione, un dato in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al 2022. Inquesta percentuale è invece molto più bassa: il tasso di neo-e neo-che hanno un lavoro è solamente del 67,5%, ai minimi europei. La stima di Eurostat riguarda persone in età compresa tra i 20 e i 34 anni e che hanno completato gli studi (con un diploma o una laurea/master) negli ultimi 1-3 anni. Eurostat, l’fanalino di coda in Ue per neo-e neo-occupati L’è il Paese con il tasso di occupazione più basso (67,5%), preceduta da Grecia (72,3%) e Romania (74,8%).