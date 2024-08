Due costole incrinate per il vigile del fuoco travolto da un’esplosione durante un incendio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) MASSAROSA – Ha dueildelche è rimasto feritolo spegnimento di unlo scorso 21 agosto a Bargecchia, frazione di Massarosa, in provincia di Lucca. La squadra di vigili deldi Viareggio, composta da cinque unità, era intervenuta ieri in via delle Sezioni a Massarosa per estinguere unsviluppatosi nello scantinato di una villetta. Al loro arrivo due colleghi sono entrati nello scantinato invaso da un denso fumo per localizzare l’origine delle fiamme. Piazzato un motoventilatore per aspirare i fumi di combustione, i due colleghi hanno udito dei crepitii provenire dalla stanza dove erano alloggiate le batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico.