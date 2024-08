Catania banda campana truffava assicurazioni in tutta Italia | catanese era titolare di 10 contratti a sua insaputa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una vera e propria, specializzata in truffe assicurative, quella che è stata sgominata dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”. Una, composta da quattro persone, tutte residenti in Campania, che operava sull’intero territorio nazionale con ricavi per diverse migliaia di euro al mese. La truffa alleLa condotta criminale si è concretizzata attraverso la falsificazione dei documenti d’identità e dei certificati di proprietà dei veicoli da assicurare, permettendo così ai loro “clienti” di stipularedi assicurazione a prezzi molto vantaggiosi.