Gli aquiloni colorano il cielo dell’Appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Il comune di San Benedetto Val di Sambro e la cooperativa Foiatonda organizzano per sabato e domenica prossimi il terzo Festival degliin Appennino. Nella suggestiva cornice di monte Galletto si incontrerannosti, ciclisti e podisti per trascorrere due giornate a contatto con la natura ammirando un panorama unico nel suo genere non dimenticando che proprio qui passa la Via degli Dei tanto cara a camminatori di ogni tipo. Una festa per le famiglie che vede coinvolti grandi e piccini nel volo deglie nei laboratori di costruzione deglicon animatori.