È ubriaca il video di Kama Harris scatena i trumpiani | GUARDA

(Di martedì 20 agosto 2024) Colpi bassi e accuse pesanti, che serpeggiano sui social. La campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti è infuocata. I sostenitori di Donald Trump in queste ore stanno mettendo sulla graticolalaper unin particolare in cui la vicepresidente che ha sostituito Joe Biden alla corsa alla Casa Bianca mostra un eloquio incerto. Ebbene, molti account sui social danno per certi i problemi della dem con l'alcol. "Il suo team elettorale sembra voler lanciare una nuova linea questa settimana, sostenendo che il suo rivale democratico ha un 'problema con l'alcol'", scrive Newsweek che rimarca come non ci siano prove a sostegno della tesi.