Serie D L’Orvietana scalda i motori A Rieti ci pensano Panattoni e Fabri

(Di lunedì 19 agosto 2024)FC 1 ORVIETANA 2Fc: Vento, Peschiaroli, Marinacci, Giannetti, Ilie Ovidiu, Criscuolo, Pezzotti, Ortenzi, Capuano, Rei, Onesti. Entrati nel secondo tempo: Roversi, Pellegrino, Scopigno, Cenciarelli, Battisti, Tunkara, Nardoni, Monaco, Parente, De Angelis, Colletti. All.: Pezzotti. ORVIETANA: Rossi; Manoni, Ricci, Congiu, Lattuchella; Marchegiani, Orchi,; Proia;, Caon. Entrati nel secondo tempo: Formiconi, Paletta, Caravaggi, Esposito, Vincenzi, Cerquitelli, Stampete, Marchegiani, Albani. All.: Rizzolo. ARBITRO: Santarelli diMARCATORI: 12’pt, 10’st, 41’st Ortenzi. NOTE: espulso al 18’st Ilie Ovidiu per condotta violenta e Orchi per reazione. Va in archivio il precampionato delcon la vittoria per 2-1 nell’ultima amichevole acontro la locale formazione che disputa l’ Eccellenza laziale.