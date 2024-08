Paura ai Castelli incendio brucia terreno pieno di rifiuti | denunciato imprenditore | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 agosto 2024)a Lanuvio, sequestrato dalla Polizia Locale unun. In fiamme undi: il caso.a Lanuvio,no– (ilcorrieredellacitta.com)La Polizia Locale di Lanuvio, intervenuta a seguito di un grossoscoppiato in Via Scassati, ha scoperto una discarica a cielo aperto con la presenza dipericolosi posti vicino alle abitazioni. L’area interessata, unincolto di circa 2 ettari non edificato, “ospitava” circa 12 metri cubi di materiale di risulta edile, tra cui bombole di acetilene, guaina e diverse bombolette di vernici.