Venezuela | Maduro accusa Urrutia di voler fuggire dal Paese

(Di domenica 18 agosto 2024) Il presidente delNicolas, la cui rielezione è contestata, hato il suo avversario alle urne Edmundo Gonzalez, il candidato dell'opposizione che rivendica la vittoria, di" dal. "Dove si nasconde Edmundo González?" ha gridatodurante una grande manifestazione a suo sostegno davanti al palazzo presidenziale di Caracas. "Ha vinto? Cosa ha vinto? Forse una lotteria per nascondersi in una grotta. È in una grotta. E sta progettando la sua fuga dal. Edmundo Gonzalezprende i soldi e va a Miami", ha dettoalla folla. Il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) ha ratificato all'inizio di agosto la vittoria didel 28 luglio con il 52% dei voti, senza fornire il conteggio esatto né i verbali dei seggi elettorali, sostenendo di essere stato vittima di un attacco informatico.