Volo di quindici metri dalle mura dello Sferisterio | ancora gravissima la donna precipitata a Ferragosto

(Di sabato 17 agosto 2024) Èin gravi condizioni la 44enne cadutanel giorno di. Laè volata giù per oltre 15, finendo sul campo del tamburallo di Santarcangelo. Nonostate la terribile caduta laè sopravvissuta: portata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Rimini, in collaborazione con la polizia locale di Santarcangelo, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Dietro quanto avvenuto potrebbe esserci il tentativo della 44enne di compiere un gesto disperato, seguito forse da un ripensamento improvviso. Elemento significativo è la presenza di due cagnolini legati poco distante dal punto della caduta. Alcuni passanti hanno assistito agli attimi immediatamente successivi alla caduta.