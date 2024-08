Pontedera in lutto | è scomparso Mario Lupi per anni protagonista della vita culturale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024)(Pisa), 17 agosto 2024 – Ieri mattina alle primi luci dell’alba è mortoanzi il prof.come lo conoscevano tutti. Classe 1937 è stato uno dei protagonistidiper decenni e lo studioso che ha contribuito maggiormente a salvare le memorie cittadine in campo fotografico e artistico. Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Lucca si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e a partire dalla fine degli‘50 ha iniziato la carriera di pittore e grafico, in questo ambito ha allestito mostre personali e partecipato a collettive ottenendo riconoscimenti e premi. In seguito ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle discipline artistiche che ha esercitato in varie scuole. Negli’60 è iniziato il suo eterno rapporto con la fotografia.