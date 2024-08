VIDEO La Festa del Grano entra nel vivo con la sfilata dei carri | si rinnova la tradizione a Foglianise

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutisi è riempita questa mattina di tantissimi appassionati, curiosi e turisti. Tutti insieme per la tradizionaledeidi, l’evento atteso delladelin onore di San Rocco. Unaantichissima, maestri che, di anno in anno, si superano per mettere in piedi creazioni a tema a capaci di stupire le tantissime persone che si sono riversate questa mattina nella Valle Vitulanese. Tanti, tante persone con gli abiti tradizionali della, ilcome comune denominatore di un’iniziativa che ha travalicato i confini del Sannio per essere riconosciuta a livello nazionale. Le pacchiane che trasportavano effigi e quadri, i bambini coi cestini pieni die poi loro, i. Quest’anno è toccato al Veneto: tutte le rappresentazioni principali erano dedicate ai simboli di questa regione.