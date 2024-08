Juventus Vlahovic | Tante novità per cui ci vorrà tempo ma qui si punta sempre al massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attaccante della, Dusan, è pronto per iniziare la nuova stagione. In un’intervista a Sky Sport, il serbo ha dichiarato: “All’inizio di questa nuova stagione arrivo bene, motivato, carico per fare bene e aiutare la squadra. Ci sono tantissime, sicuramente è tutto molto diverso. Ciun po’ di, che noi non abbiamo, però facciamo in fretta e siamo tutti a disposizione per imparare velocemente. La nuova identità della Juve dovrebbe già iniziare a vedersi, siamo tutti motivati e a disposizione del mister per fare meglio. Sarebbe perfetto se si vedesse già dalla prima giornata“. L’ex Fiorentina ha poi aggiunto: “Ho fatto una preparazione tosta, erano due anni che non facevo preparazione con la squadra per vari problemi fisici. Stavolta ho fatto tutto e mi sento bene.