Allarme per la nuova variante di Mpox in Europa | l’Oms esorta al rafforzamento dei controlli

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'si trova di fronte a unasfida sanitaria con la segnalazione del primo caso delladi, noto anche come vaiolo delle scimmie, in Svezia. Questo evento ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a lanciare un appello urgente a tutti i Paesi europei affinché intensifichino iper individuare tempestivamente nuovi casi.Hans Kluge, direttore regionale per l'dell'OMS, ha sottolineato l'importanza di una risposta rapida e coordinata. "Come abbiamo sottolineato in precedenza, era solo questione di tempo prima che laclade I, che sembra essere più grave rispetto a clade II, venisse individuata in altre regioni, dato il nostro mondo interconnesso", ha dichiarato Kluge. Laclade I è considerata potenzialmente più pericolosa e richiede un'attenzione particolare da parte delle autorità sanitarie.