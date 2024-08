Gaza iniziati a Doha i negoziati per il cessate il fuoco senza Hamas Nella Striscia superate le 40mila vittime

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) È iniziato intorno alle 14 (ora italiana) il vertice asulla guerra atra Israele escoppiata dopo gli attacchi del 7 ottobre. Lo avevano dato come il negoziato di Ferragosto, ma probabilmente l’accordo su unilsuè tutt’altro che definito.non parteciperà oggi al nuovo round di colloqui previsto in Qatar, affievolendo le speranze di una tregua. Eppure, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha parlato di «un inizio promettente». L’incontro è stato voluto con urgenza dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che l’ha anche caricato di aspettative ribattezzandolo “vertice”. I mediatori, infatti, non dovrebbero abbandonare il tavolo negozialeun accordo e infatti lo stesso Kirby prevede già uno slittamentogiornata di venerdì 16 agosto.