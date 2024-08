Ci sono voluti 29 anni per riuscire a sentirmi abbastanza serena in costume | il post di Francesca Michielin a un anno dall’asportazione del rene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Undopo l’intervento di asportazione di unsi mostra sorridente e radiosa inda bagno, celebrando la ritrovata fiducia in se stessa e nel suo corpo. “Cipiù o meno 29perin“, scrive la cantante su Instagram, accompagnando uno scatto in riva al mare. “Senza più mettere per forza i pantaloncini sopra, tirare indietro la pancia, coprirsi con il pareo, evitare di passeggiare lungo il bagnasciuga”. Un messaggio potente, che sottolinea un percorso di accettazione e amore per il proprio corpo, superando le critiche e i pregiudizi subiti nel corso degli. “Sari 30 in arrivo, o sarà che proprio unfa ero su un letto d’ospedale a chiedermi quando il mio corpo sarebbe tornato come prima”, riflette. “Non importa, è il mio corpo, e gli voglio bene”.