Champions League Mourinho eliminato | Rivedetevi Roma-Siviglia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Finalmente è completo il quadro dei playoff di(20-27 agosto) che assegneranno gli ultimi sette posti nel maxi girone unico da 36 squadre proposto dal nuovo format. Ieri sera si è fermata subito, ma non senza aspre polemiche, la corsa di Josèalla guida dei turchi del Fenerbahce: eliminazione con il Lille con l’1-1 segnato dai francesi su rigore al 118?, dopo che i padroni di casa avevano forzato i supplementari con un gol di Diakitè in pieno recupero. I transalpini, in dieci nei tempi supplementari per l’espulsione di Mandi, vengono favoriti da un tocco di mano di Oosterwolde che viene punito con il penalty dopo revisione al Var quando mancano due minuti alla fine. Jonathan David segna dal dischetto e con il pari il Lille passa ai playoff dicontro lo Slavia Praga (1-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise, gol di Jurecka).