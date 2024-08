Mezzo secolo di arte su strada | la sfida tra 135 maestri del gessetto davanti all’antico Santuario di Curtatone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Mantova – Compiel’appuntamento internazionale coi madonnari alle Grazie.di, in stile gortico lombardo, idelsi daranno esibiranno da domani (14 agosto) per rinnovare il rito del lavoro notturno collettivo fino alla premiazione nella serata di Ferragosto. Attorno agli artisti si svolge l‘Antichissima Fiera della Grazie, con duecento bancarelle, gastronomiche e no, e un afflusso di centomila visitatori ogni anno provenienti dalla vicina Mantova e dal resto della Lombardia, da Veneto ed Emilia Romagna. La celebrazione del Ferragosto virgiliano è un mix di pellegrinaggio religioso, dieffimera, di la natura (quella del Parco del Mincio, con le sue valli e i fiori di loto), e il cotechino, piatto principe (decisamente poco estivo) del picnic al