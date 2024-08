Scopri il trucco sorprendente | come rinfrescare la camera da letto senza condizionatore

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 agosto 2024)illadaEh sì, l'estate e il suo caldo possono davvero mettere alla prova la nostra pazienza, soprattutto di notte! Ma forse non tutti sanno che esistono metodi più "green" e meno costosi perle nostre stanze daabusare dell'aria condizionata. Vediamo quali. Se vi siete mai chiestisia possibile combattere l'afa estivalasciar andare in fumo il portafogli, sappiate che una tattica molto valida è la ventilazione incrociata. Questa sfrutta le correnti d'aria che si creano naturalmente per dare un po' di tregua alla nostra pelle appiccicosa. Il segreto sta nell'aprire le finestre in modo che il vento possa creare una differenza di pressione tra le varie parti della casa, generando un flusso che porta via con sé il caldo.