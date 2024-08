Non usate il dentifricio sbiancante è la truffa più grande nell’ambito dell’odontoiatria | i consigli del dentista star di TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Se sognavate denti bianchi e splendenti grazie al semplicedel supermercato, preparatevi a una doccia fredda. Il dottor Brady Smith, in un video virale su, ha svelato l’amara verità: si tratta di una vera e propria. Con queste parole, il dottor Smith ha infranto i sogni di molti, spiegando che ottenere un sorriso smagliante con il soloè impossibile, a meno di non lasciarlo agire sui denti per giorni interi. Un metodo decisamente poco pratico e, a dir poco, bizzarro. “Non so se sia lapiù, ma è sicuramente la mia preferita perché adoro dire ai pazienti che ilnon può assolutamente rendere i denti più bianchi – dice il dottor Brady Smith nel video -. Non ci sarà nessun miglioramento significativo.