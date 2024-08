Mercato Napoli doppia pista per Osimhen | la cessione può entrare nel vivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildelvive forse la settimana più calda e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per completare la rosa. La leggera sfuriata di Antonio Conte nel post partita di-Modena potrebbe essere servita. Il club azzurro – sotto il grande lavoro del ds Giovanni Manna – sta provando a completare la rosa e regalare al tecnico i neo acquisti il prima possibile. Gli azzurri saranno impegnati a Verona per la prima in campionato e dalla guida tecnica c’è richiesta di rinforzi. Nella giornata di domani Marco Brescianini farà le visite mediche e il giocatore prenderà numericamente il posto di Cajuste. Poi si lavorerà per chiudere l’affare Gilmour, ma la priorità resta l’attacco.