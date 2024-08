Ho perso mia madre e la mia sorellina avevo così tanta paura di perdere la vita che non riuscivo a uscire di casa | lo sfogo di Lottie Tomlinson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ha avuto unadifficile, ma si sente comunque molto ‘fortunata’, come il nome che ha scelto di dare a suo figlio, Lucky. La storia(o Charlotte)è di quelle che si stringono attorno al cuore. Perché nonostante abbia avuto successo,come il ben più noto fratello Louis (membro degli One Direction), il ricordo si fissa sulla, Johannah, e sulla sorella, di due anni più piccola, Fizz. Entrambe morte poco dopo l’una dall’altra. “A volte guardo mio figlio di due anni con i suoi grandi occhi azzurri e i suoi morbidi capelli biondi, e un pensiero in particolare mi lascia sopraffatta: quanto la mia meravigliosa mamma lo avrebbe adorato – raccontaal Mail Online – Purtroppo, mia mamma, Johannah, non ha mai avuto la possibilità di incontrare il suo primo nipote. È morta nel dicembre 2016 di leucemia quando iosolo 18 anni”.