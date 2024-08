Volley femminile i premi individuali e il Dream Team delle Olimpiadi | Egonu MVP cinque italiane in festa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo dialledi Parigi 2024, sconfiggendo gli USA per 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver regolato Serbia e Turchia nei turni precedenti. La nostra Nazionale ha battuto nettamente le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, dopo aver surclassato le Campionesse del Mondo e le Campionesse d’Europa con il massimo scarto. Si tratta della prima grande apoteosi acerchi per il Bel Paese nella pallavolo. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno festeggiato il meritato successo, facendo anche man bassa dei. L’opposto Paolaha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatrice del torneo (MVP) e anche come miglior opposto della manizione.