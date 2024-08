Tamberi dimesso dall’ospedale | l’annuncio sulla gara alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Grande tensione sulle condizioni di Gianmarcoin vista della finaledi Parigi 2024. “Vomito sangue”, sono state le ultime parole dell’atleta azzurro dopo il ricovero in ospedale. Il campione in carica è statoa poche ore dalla finale del salto in alto delledi Parigi 2024. Al 32enne marchigiano è stata confermata la diagnosi di colica renale. Nonostante tuttosarà income da lui stesso annunciato su Instagram. “Io sarò lì”. L'articoloCalcioWeb.