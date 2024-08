Schianto assassino | giovane donna muore così A bordo anche il figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Carbonia – Tragedia nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale 78 bis, dove un incidente mortale ha spezzato la vita di unadi 27 anni, di nazionalità romena. La vittima viaggiava adi un’Alfa Romeo 156, condotta dal marito, un connazionale di 32 anni, quando il veicolo è uscito di strada finendo in una scarpata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, portando alla tragica uscita di strada. Nell’impatto, laè stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando ferite gravissime. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari e i tentativi disperati dei medici, laè deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale Sirai di Carbonia.