Parma ritrovamento choc in un sacchetto nel giardino di casa | dentro c’era un neonato

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo aver trovato unneldella sua villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di, un uomo ha fatto una scoperta: all’internoun. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma il piccolo ormai era già morto da tempo. E l’uomo che l’ha ritrovato non si dà pace, poiché secondo lui bastava avvisare qualcuno o semplicemente bussare al campanello: “Lo avremmo portato in salvo” – ha detto sconsolato e devastato a La Gazzetta didi un, la ricostruzione Da quanto emerso finora si tratterebbe di un bambino di carnagione chiara, nato da pochi giorni, che non avrebbe particolari segni di violenza. Il proprietario diha dichiarato di essersi insospettito per la presenza di uno stranoneldella sua abitazione e, con grande orrore, dopo averlo aperto ha fatto la macabra scoperta.