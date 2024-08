Non Malan! L’azzurro vince il bronzo nel pentathlon alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Aumenta il bottino per l’Italiadi Parigi 2024 e la situazione è sempre più interessante in vista dell’ultima gara. Giorgioha vinto la medaglia dinelchiude la sua prova con 1536 puntispdell’egiziano Ahmed Elgendy, oro con 1555 punti e del giapponese Taishu Sato (1542 punti). Quinto posto per l’altro azzurro Matteo Cicinelli (1527 punti). L’Italia torna sul podio olimpico delindividuale 36 anni dopo l’argento di Carlo Massullo a Seoul 1988. L'articolo NonilnelCalcioWeb.