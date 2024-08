L’estate è la stagione dell’amore? | la risposta spiazza l’inviata di Morning News e diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gaffe involontaria perdi, che interrogando una bagnante sul tema “amori estivi” ha ricevuto in cambio unaesilarante che in breve tempo è rimbalzata sui social. Lapiù calda dell’anno è tale anche dal punto di vista sentimentale? Solitamenteviene collegata ad amorazzi che, per quanto intensi, durano il tempo di un castello di sabbia in riva al mare. Certamente, complici gli spostamenti per le vacanze e il maggior tempo trascorso all’aperto, le possibilità di inciampare nella propria anima gemella o almeno in un flirt che bruci come il sole a mezzogiorno aumentano. Il tema è stato affrontato anche anella puntata in onda giovedì 8 agosto, e l’inaspettato siparietto che ne è nato ha suscitato il riso dei presenti in studio.