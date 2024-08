L’album delle vacanze Tra sole mare e allegria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Ferragosto è vicino, ma la voglia di divertirsi durante le ferie e leè appena entrata nel vivo. I nostri lettori continuano ogni giorno a inviarci i propri scatti al, in montagna o al lago, e noi continuiamo a pubblicare quello che ormai è diventato un vero e proprio album fotografico. È il caso di Alessandra, attivissima, e del suo splendido sorriso, che ci invia due scatti entrambi da Cesenatico: uno in compagnia del simpatico amico a quattro zampe, Lollo, e uno che vuole celebrare l’indimenticabile Pirata, Marco Pantani. Tra i compagni dipelosi c’è anche Romeo, in compagnia dei propri padroncini a Tagliata: un cane di razza carlino che non vedeva l’ora di comparire sul Carlino. Un saluto arriva anche da Rivabella, a Rimini, da Lara (sette anni) in compagnia di Roberto (appena 4) e Viviana (39).