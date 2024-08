Ciclomercato | ancora movimenti nel ciclismo toscano per la stagione 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze,9 agosto 2024 –novità nelper lae tutte riferite alla categoria juniores. La Polisportiva Monsummanese ha concluso in questi giorni l’accordo con Niccolò Cianti allievo di Montelupo Fiorentino, in questanelle file della Iperfinish di Fucecchio e vincitore della gara di Stabbia di Cerreto Guidi oltre a vari piazzamenti. La stessa società pistoiese di Monsummano Terme si è assicurata il mugellano di Borgo San Lorenzo, Marco Parigi, portacolori nellain corse tra le file allievi del Club Ciclo Appenninico 1907. Altro arrivo anche in casa del Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi, si tratta di Nicolò Tomassini, mentre Leonardo Anichini allievo dell’Empolese vincitore in questadella Coppa Giulio Burci a Poggio a Caiano e della tipo pista a Parlascio, debutterà da juniores nella Casano di Massa.