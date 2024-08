Balneari in fibrillazione Oggi a Lido scatta la serrata Governo giornate decisive

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) È il giorno dello sciopero dei. Oddio, non tutti: l’iniziativa, lanciata a livello nazionale dal Sib, ha riscosso un successo solo parziale in Versilia. Adi Camaiore, gli stabilimenti aderiscono in blocco – gli ombrelloni resteranno chiusi dalle 8 alle 9,30, mentre saranno regolarmente consentiti sia l’accesso alla spiaggia, sia il servizio di sorveglianza, in linea con l’ordinanza stagionale della Capitaneria –; a Viareggio e Marina di Pietrasanta, invece, la categoria ha scelto di non partecipare alla protesta. Lo scopo della, ha spiegato nei giorni scorsi il presidente deidiMarco Daddio, è quello di lanciare un segnale alperché inizi finalmente a definire il futuro del settore. Alle elezioni di due anni fa, il mondo balneare raccolse indicazioni positive dalle attuali forze di