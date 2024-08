Termovalorizzatore di Acerra fermo Asia | Possibili disservizi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei ritardi nei servizi di gestione dei rifiuti indipendenti dalla propria volontà e legati al blocco deldi. L’arresto di quest’ultimo impianto causerà delle ripercussioni a catena sull’intero ciclo di raccolta in Campania per via dello stress a cui saranno sottoposti tutti gli Stir funzionanti che dovranno garantire lo stoccaggio nelle loro aree dei rifiuti provenienti da tutti i Comuni. Ciò potrebbe ripercuotersi, dunque, anche sulla regolarità del servizio erogato dall’, che opera in un regime di precarietà dopo la chiusura dell’impianto di Casalduni, e che dovrà fare i conti con il probabile rallentamento delle attività dello Stir di Tufino dove attualmente conferisce i rifiuti indifferenziati raccolti in città.