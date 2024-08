Rialzi ingiustificati Il calo è solo illusorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) "È un rialzo ingiustificato e immotivato". Massimiliano Dona (nella foto), presidente dell’Unione nazionale consumatori, non si lascia ammorbidire dal rallentamento dei prezzi delle assicurazioni degli ultimi mesi. Secondo l’Ivass - l‘Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che opera a protezione dei consumatori - a giugno il prezzo medio in Italia della Rc auto è arrivato a 403 euro , in aumento su base annua del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali. "Il rallentamento del rincaro tendenziale di giugno rispetto ad aprile e maggio èun’illusione ottica – spiega Dona – considerato che è normale, dopo mesi di continui incrementi, che gli aumenti si ridimensionino, avendo già raggiunto i premi Rc auto dei livelli, in valore assoluto, insostenibili.