Olimpiadi Parigi Tita-Banti d’oro! Trionfo azzurro nel Nacra 17 misto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la coppiaha conquistato la medaglianel17alledi2024: è il secondo consecutivo in un’Olimpiade per Ruggeroe Caterina Mariannadopo quello nelle acque di Enoshima, mai accaduto prima nella vela italiana, e il decimo per i colori azzurri: viene eguagliato il numero di ori conquistati a Tokyo 2020. In avvio di regata l’Argentina seconda in classifica costretta a ripetere la partenza e Gran Bretagna squalificata per falsa partenza, gli unici a poter dare un minimo grattacapo agli azzurri restano i neozelandesi. Ma è oro fin dalla prima boa, quella di bolina, passata in seconda posizione dietro alla barca francese in testa dalla partenza.